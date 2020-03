A medida para tentar conter a pandemia do coronavírus covid-19 surge após o número de mortes no Reino Unido ter duplicado, atingindo as 21, e o número de casos superar os 1.100.O presidente norte-americano, Donald Trump, excluiu o Reino Unido e a Irlanda da interdição de entrada , durante 30 dias, de viajantes oriundos de 26 países europeus e que entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira.