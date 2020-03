Flexibilização de prazos e redução de contribuições sociais para empresas e independentes

O pacote apresentado esta quarta-feira pelo Governo inclui várias medidas de flexibilização no pagamento de impostos e contribuições sociais a aplicar no segundo trimestre de 2020, além do que já tinha sido anunciado para as empresas em matéria de IRC e, em concreto, do pagamento por conta. Falta ainda conhecer os procedimentos para beneficiar das medidas.