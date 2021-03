Governo angolano vai comprar vacina russa por 111 milhões de dólares

A ministra da Saúde será responsável pela "verificação da legalidade de todos os atos subsequentes no ato de procedimento até à formação e execução do contrato" e a ministra das Finanças "deve assegurar a disponibilização dos recursos financeiros".Além da Sputnik, Angola recebeu já mais de 600 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford, ao abrigo da iniciativa Covax, estando prevista a entrega de cerca de 2,5 milhões de doses até meados de 2021.Na quinta-feira, Angola recebeu 200 mil doses de vacina Sinopharm, do Instituto Biológico de Pequim, doadas pelo Governo da China e que vão ser distribuídas por algumas províncias do país.Angola soma 111.231 pessoas imunizadas, desde o início da vacinação no dia 2 de março.No total, o país africano contabiliza 21.965 infeções por covid-19, dos quais 532 óbitos, 20.250 dados como recuperados, e 1.183 ativos (dos quais nove em estado crítico e sete graves).A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.756.395 mortos no mundo, resultantes de mais de 125,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.