Governo aprova medidas para aliviar liquidez das autarquias

O conselho de ministros aprovou um conjunto de medidas para aliviar as autarquias no combate à covid-19. A introdução de uma moratória nas amortizações de capital no quadro do fundo de apoio municipal é uma das propostas.

O Governo aprovou um conjunto de medidas para aliviar a liquidez das autarquias face ao atual contexto de pandemia, revelou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, na conferencia de imprensa sobre as medidas aprovadas no conselho de ministros desta quinta-feira.





"A proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, tem um conjunto de medidas que visam facilitar e apoiar as autarquias no seu papel muito relevante também no combate à pandemia", explicou a responsável.