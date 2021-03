Governo cria task force de cientistas para passar mensagens sobre comportamentos

O Governo criou uma task force de cientistas comportamentais para obter ajuda a passar as mensagens certas no combate à pandemia de covid-19. O objetivo é que esta equipa de peritos ajude a encontrar a melhor forma de promover comportamentos da população para reduzir os contágios da doença. A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo jornal Público.A criação deste grupo foi determinada por despacho da ministra da Saúde, Marta Temido, e os seus elementos não serão remunerados. A coordenadora da task force será Margarida Gaspar de Matos, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.Segundo o jornal, o despacho explica que os comportamentos das comunidades só se conseguirão modificar com o recurso a "ciência comportamental" que avalie as flutuações das perceções sociais e dos fatores individuais.