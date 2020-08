Governo: Economia portuguesa já está a recuperar e pronta para ultrapassar quebra

O produto interno bruto português teve uma quebra histórica no segundo trimestre, de 16,5%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em reação a estes números, o Governo aponta que o deslize está em linha com o registado nos pares europeus e avança que já se nota uma "recuperação progressiva", assumindo que o país está preparado para enfrentar este dissabor.



A justificar a quebra acentuada estão o panorama de confinamento que se verificou durante o estado de emergência e as medidas de proteção sanitária implementadas, observa o Executivo.





Contudo, já terminado o estado de emergência, há indicadores que mostram "uma recuperação progressiva da atividade económica". A título de exemplo, as compras com recurso a cartão multibanco tiveram "uma recuperação significativa". Na segunda semana de julho registou-se uma variação homóloga positiva de 1%, depois de se terem chegado a registar quedas homólogas superiores a 30% no mês de abril. Paralelamente, o consumo de eletricidade empresarial cresceu 7,9% face a maio.A contração da economia nacional está "em linha com a queda verificada nos nossos principais parceiros económicos", indica o Governo, apontando a descida de 22,1% em Espanha (22,1%), de 19% em França (19%) e 17,3% em Itália."O caminho percorrido nos últimos anos permitiu a Portugal estar hoje mais bem preparado para responder ao desafio desta crise global causada pela pandemia", conclui o Executivo, na nota enviada às redações.Para responder aos efeitos nefastos da pandemia, o Governo introduziu um conjunto de medidas de cariz excecional para reduzir a incerteza associada a este período, nomeadamente através do Programa de Estabilização Económica e Social, com o objetivo de proteger o emprego e o rendimento das famílias, por um lado, e permitir a continuidade da atividade das empresas, por outro.