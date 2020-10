Governo decreta estado de calamidade em todo o território

Leia Também Máscara obrigatória na via pública e Stay Away Covid nos locais de trabalho

Portugal vai ficar em estado de calamidade a partir das 00:00 horas desta quinta-feira. A decisão foi tomada na reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira e anunciada em conferência de imprensa pelo primeiro-ministro.António Costa salientou o "agravamento progressivo e consistente" da crise pandémica registada sobretudo "desde meados de agosto", o que representa uma "evolução grave" da pandemia. Como tal, o Executivo decidiu "elever o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em todo o território nacional", sendo que, em função da evolução da pandemia, o primeiro-ministro admite reforçar novamente o nível de prevenção em vigor para conter a propagação do vírus.Recorde-se que, no Conselho de Ministros de 24 de setembro, o Governo decidira prolongar , até às 23:59 desta quarta-feira, 14 de outubro, a situação de contingência em todo o país. Costa adiantou que o nível de prevenção será reavaliado dentro de duas semanas.O líder do Executivo voltou a defender que é preciso "evitar, a todo o custo, sacrificar aquilo que é essencial" e isso passa, em primeiro lugar, por assegurar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde aos doentes covid, mas também aos cuidados aos doentes não covid.A segunda questão passa por "prosseguir sem incidentes ou novas interrupções das atividades letivas em todos os graus de ensino" e, em terceiro lugar, Costa apelou à responsabilidade de todos: "Temos assentar o controle da pandemia nos comportamentos individuais de cada um de nós", disse avisando que "é ilusória" a ideia de que agora a pandemia apresenta menores riscos.

A ideia central que António Costa quis transmitir é a de que a crise sanitária não pode ser desvalorizada e de que o cansaço relativamente às restrições em vigor para travar os contágios não pode servir para atitudes mais relaxadas em relação ao novo coronavírus.



"Temos de ter uma disciplina acrescida [face] à que temos tido nos últimos meses. Temos de resistir ao cansaço e não podemos desvalorizar o vírus. Não quero assustar ninguém, mas a verdade é que não se sabe o que acontece de hoje para amanhã", afirmou.



Dada a deterioração da situação pandémica no país, que nas últimas semanas tem vindo a bater recordes de contágios, António Costa decidiu "oito medidas fundamentais" para conter a pandemia, sendo que a primeira das quais consiste no aumento do grau de prevenção:



2. A partir da meia-noite ficam proibidos ajuntamentos na via pública com mais de cinco pessoas. Esta limitação aplica-se aos espaços de utilização pública de natureza comercial e também à restauração;



3. Os eventos de natureza familiar tais como casamentos e batizados, que sejam marcados a partir de hoje, ficam limitados a um máximo de 50 participantes;



4. Ficam proibidos todos os festejos académicos e atividades de carácter não científico, designadamente as atividades de receção ao caloiro, em todos os estabelecimentos de ensino, em concreto nas universidades e politécnicos;



5. As forças de segurança e a ASAE irão reforçar as ações de fiscalização para o cumprimento das regras na via pública e nos estabelecimentos comerciais;



6. Agravamento até 10 mil euros das coimas aplicáveis às pessoas coletivas que não assegurem o cumprimento das regras em vigor respeitantes à lotação nos estabelecimentos;



7. É vivamente recomendado a todos os cidadãos a utilização de máscara comunitária na via pública nas fases em que haja mais pessoas e a utilização da aplicação Stayaway Covid;



8. O Governo vai apresentar ainda esta quarta-feira uma proposta de lei no Parlamento a fim de tornar obrigatório o uso de máscara comunitária na via pública, embora só nos momentos em que há mais pessoas na via pública, bem como a utilização da aplicação Stayaway Covid, que deve ser obrigatória nos contextos laboral, escolar, académico, nas forças armadas e de segurança e ainda na administração pública.



