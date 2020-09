Governo prolonga situação de contingência até 15 de outubro em todo o país

Leia Também O que muda com o estado de contingência a partir de 15 de setembro

O atual estado de contingência em vigor em todo o país foi hoje prolongado pelo Governo até às 23:59 de 14 de outubro em reunião do Conselho de Ministros.No final do encontro, Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, notou que o Executivo decidiu assim "manter exatamente as mesmas regras definidas há 15 dias" e adiantou que, dentro de duas semanas, o Governo fará um balanço das medidas que nessa altura estarão em vigor há um mês, sendo já possível aferir a respetiva eficácia num contexto de início do ano escolar.A governante explicou que a intenção do Governo passa por ir avaliando as medidas em vigor, embora salvaguardando alguma estabilidade das regras pois "na fase que estamos a viver é [importante] termos um conjunto de regras definido e estável". Nesse processo cabe também uma avaliação contínua dos "eventos e convívios que cada pessoa tem e deve ter", com Vieira da Silva a defender que as pessoas devem "resguardar-se neste período de maior atividade"."Não é com medidas apenas que se controla a pandemia, é com as atitudes de cada um", sustentou.

"Nesta quinzena não há qualquer alteração às medidas em vigor", que continuam "sem nenhuma alteração", acrescentou a governante já na fase das perguntas feitas pelos jornalistas. Quanto à situação nos lares, Mariana Vieira da Silva disse que as brigadas de intervenção rápida "estão a ser constituídas" e sobre os testes nestas instituições explicou que o protocolo prevê agora um "novo momento para incidir nos lares de maior dimensão".

Com o objetivo de proteger uma "população especialmente vulnerável a esta pandemia", Vieira da Silva revelou ainda que as visitas de acompanhamento à situação nos lares "decorrem" e " prossegue o trabalho de fiscalização e da capacidade de resposta à covid".

Já relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, a ministra da Presidência revelou que "já foi apresentado" o programa de preparação do SNS para o outono-inverno, estando nesta altura a ser debatido pelas entidades de saúde competentes, e que "de dois em dois meses" o Governo irá avaliar as "medidas que lá estão previstas" a fim de perceber se serão necessárias "medidas adicionais".



Em termos genéricos, Mariana Vieira da Silva sustentou que o Executivo socialista tem vindo a adotar medidas que permitam cumprir três objetivos essenciais: "Defesa da saúde, combate à pandemia e uma economia que permita o desenvolvimento do país".