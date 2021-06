Governo formaliza esta quinta-feira travão no desconfinamento. O que já se sabe?

A contínua subida no número de novos casos de covid-19 vai levar o Governo a "puxar o travão" no processo de desconfinamento e adiar a fase prevista para a próxima segunda-feira até que a situação epidemiológica melhore. Veja o que se sabe e o que se espera do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Governo formaliza esta quinta-feira travão no desconfinamento. O que já se sabe?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.