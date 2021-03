GSK vai pedir autorização de emergência nos EUA para vacina contra a covid-19

Uma quarta vacina de combate à covid-19 deve estar para breve nos EUA. A GSK e a Vir Biotechnology anunciaram ontem a intenção de avançar com o pedido de aprovação de "uso de emergência" para a VIR-7831, depois de o estudo de fase três ter demonstrado que esta "reduz a hospitalização e o risco de morte no tratamento precoce de adultos com covid-19".A empresa adiante que "face às evidências de elevada eficácia", a autoridade responsável pelo controlo dos ensaios clínicos - o Comité Independente de Monitorização de Dados (CIMD) - recomendou interromper antecipadamente os estudos de fase 3, evitando alargar a escala do mesmo."A recomendação do CIMD baseou-se numa análise interina dos dados de 583 doentes incluídos no ensaio COMET-ICE, que demonstrou uma redução de 85% na hospitalização ou morte, em doentes que receberam o VIR-7831", pode ler-se no comunicado.Segundo a GSK, a vacina - de dose única - foi bem tolerada, mas os doentes continuarão a ser acompanhados nas 24 semanas seguintes com vista à recolha de outros dados virológicos e epidémicos.Com base nestes resultados, a GSK e a Vir Biotechnology vão pedir à FDA (entidade reguladora nos Estados Unidos) uma autorização de uso de emergência, à semelhança do que aconteceu com as demais vacinas. O passo seguinte é conseguir o mesmo tipo de aprovação noutros países, que devem incluir a União Europeia.Um outro estudo realizado pelas mesmas empresas demonstrou também que a vacina em desenvolvimento é eficaz contra as principais variantes da SARS-CoV-2 em circulação, nomeadamente as estirpes originárias da África do Sul, Reino Unido e Brasil.Este efeito tem a ver com a forma como a própria vacina foi desenhada. "Contrariamente a outros anticorpos monoclonais, o VIR-7831 liga-se a um epítopo altamente conservado da proteína spike, o que pode dificultar o desenvolvimento de resistência", explica a GSK.