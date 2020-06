Guia para a terceira fase de desconfinamento

O Governo faz um balanço positivo da situação da doença no país, mas decidiu manter até 14 de junho o estado de calamidade, com o aviso de que continua a ser preciso observar regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como normas de higiene. Eis as atividades que beneficiam de desconfinamento.