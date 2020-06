Indústria europeia recupera em maio

A produção industrial na zona euro recuperou no mês de maio, apontam os dados que servem de termómetro a esta atividade, o índice de produção industrial (PMI, na sigla em inglês), revelado pelo IHS Markit.





O PMI subiu para a marca dos 39,4, depois dos 33,4 de abril, apesar de se manter uma lógica de contração na produção e nas encomendas. Uma leitura abaixo de 50 indica quebra na atividade do setor.





"Ao mesmo tempo que nos preparamos para enfrentar quebras sem precedentes na produção industrial e no produto interno bruto do segundo trimestre, os dados trazem esperança que o setor de produção de bens poderá pelo menos ver uma estabilização – e até potencialmente retornar a uma trajetória de crescimento – no terceiro trimestre", comenta um dos economistas do IHS Markit.





Em maio, a indústria continuou a reduzir o número de colaboradores e os preços baixaram, pressionados pela quebra da procura. Contudo, o setor está menos pessimista quanto ao futuro.





Itália está em destaque este mês. Depois de a produção ter contraído 5,3% no primeiro trimestre, significativamente mais do que era esperado, mais de um terço das empresas que foram inquiridas pela IHS Markit reportaram um aumento da produção no último mês.