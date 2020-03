Investigadores do Técnico produzem viseiras através de impressão 3D

"Uma equipa de investigadores do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, liderada por Paulo Peças e Marco Leite, do Departamento de Engenharia Mecânica, desenvolveu e está a produzir, por impressão 3D, viseiras para proteção de infeção por coronavírus. Estas viseiras já foram testadas e validadas por profissionais de saúde", indica a Universidade de Lisboa em comunicado.

"Hoje já entregámos uma primeira remessa de 15 (viseiras) e amanhã vamos entregar mais", diz ao Negócios o investigador Paulo Peças.

Em comunicado, os investigadores convidam todas as instituições que tenham impressoras 3D a juntar-se à iniciativa e a entregar as viseiras para distribuição, estando o código para produção da armação disponível no website. As viseiras produzidas e montadas serão entregues a hospitais, salienta a instituição.

"Perante o estado de pandemia em que nos encontramos, e havendo falta de material de proteção, em especial para profissionais de saúde que estão em constante contacto com doentes infetados, quisemos de imediato pôr os nossos conhecimentos e capacidades técnicas ao serviço da sociedade", refere, no mesmo comunicado, Paulo Peças, investigador responsável pelo projeto. "Esperamos, com a produção destas viseiras, contribuir de alguma forma para a mitigação do contágio, em especial de médicos, enfermeiros e outros profissionais, cuja integridade física é fundamental para conseguirmos fazer frente a esta situação", sublinha.

No mesmo comunicado, a instituição faculta os contactos dos investigadores:

Paulo Peças ppecas@tecnico.ulisboa.pt e Marco Leite marco.leite@tecnico.ulisboa.pt.