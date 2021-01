Israel pode tornar-se o primeiro país a vacinar toda a população contra a covid-19, consideraram as autoridades de saúde do país, depois de quase 10% da população já ter recebido a primeira das duas doses da vacina da Pfizer e BioNTech até ao 12º dia do programa nacional de vacinação que foi iniciado a 20 de dezembro.





De acordo com dados internacionais sobre a vacinação, citados pelo The New York Times, o ritmo e alcance do programa de vacinação israelita ultrapassaram largamente os do resto do mundo.





Israel, com uma população de 9 milhões de pessoas, é seguido pelo Bahrein, que vacinou até ao momento cerca de 3,4% dos cerca de 1,5 milhões de habitantes.





Nos Estados Unidos, por comparação, foi vacinada menos de 1% da população, e na Europa apenas uma pequena parte de certos grupos – como os profissionais de saúde – recebeu a vacina até ao momento.





Em Israel, que deu prioridade aos profissionais de saúde e cidadãos com mais de 60 anos, os profissionais de saúde atribuíram o sucesso do programa a vários fatores, incluindo o facto de a população ser relativamente pequena e jovem.





"É uma história surpreendente", afirmou Ran Balicer, líder da equipa nacional de consultoria especializada que aconselha o governo na sua resposta ao coronavírus.





O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também assumiu a campanha de vacinação como uma missão pessoal e tem sido elogiado por ter garantido milhões de doses das vacinas da Pfizer e Moderna.