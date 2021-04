Limite de idade em vacinas pode inutilizar 2 milhões de doses

As restrições de idade impostas às vacinas da AstraZeneca e da Janssen podem "retirar" ao plano de vacinação mais de 2 milhões de doses, segundo explicou esta terça-feira o coordenador da task-force para a vacinação, Henrique Gouveia e Melo.A administração das vacinas em questão foi limitada em exclusivo à população com mais de 60 anos depois dos vários casos de coágulos no sangue observados em vários países, sobretudo entre mulheres jovens. Neste ponto do plano de vacinação, e segundo adiantou o coordenador do plano de vacinação, Portugal pode esperar ter vacinadas até ao final da semana todas as pessoas com mais de 70 anos, o que deixa pouca gente disponível para receber estas duas vacinas.Esta não é, contudo, a única implicação das restrições etárias impostas às duas vacinas. Segundo adiantou o vice-almirante, as novas recomendações "podem atrasar a meta dos 70% de inoculação" da população para agosto ou setembro.Ainda assim, e como referido anteriormente pelo coordenador da task-force, Portugal passou de uma situação de escassez para uma de abundância de vacinas, o que vai levar a alterações no processo de agendamento, que vai passar a ser mais centralizado e controlado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Estas alterações, salientou, "podem levar a perturbações durante as próximas duas semanas", com vista à agilização da vacinação no futuro - ao ritmo de 100 mil vacinas administradas diariamente.Esta terça-feira, mais tardar na quarta-feira, o país atingirá também a marca dos 3 milhões de doses administradas só no continente.