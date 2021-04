Gastos com vacinas covid-19 podem ascender aos 157 mil milhões de dólares até 2025

Leia Também Vacinas contra a covid: Quem paga não é quem manda

Até 2025, os gastos a nível global com vacinas contra a covid-19 podem atingir os 157 mil milhões de dólares (cerca de 129,4 mil milhões de euros), revelam dados da empresa norte-americana IQVIA Holdings, dedicada à análise de dados da indústria farmacêutica.A empresa estima que, na primeira onda de inoculações contra a covid-19, seja possível atingir cerca de 70% da população mundial, até ao final de 2022, cita a Reuters. O relatório contabiliza que sejam necessárias vacinas adicionais "a cada dois anos", tendo em conta o efeito até agora conhecido das vacinas.A análise estima que o maior montante gasto em vacinas seja despendido este ano, com um valor aproximado de 54 mil milhões de dólares. A IQVIA aponta que os gastos venham a diminuir ao longo dos próximos anos, atingindo o valor mais baixo (cerca de 11 mil milhões de dólares), em 2025. Citado pela Reuters, o vice-presidente da companhia nota que, à medida que mais marcas entrem no mercado e o volume de vacinas aumente, o preço dos fármacos começará a reduzir-se.Tendo em conta todo o universo de fármacos com receita médica, os gastos esperados com vacinas contra a covid-19 poderá representar 2% de um mercado estimado de 7 biliões de dólares, diz a IQVIA.