Os números reportados pela DGS indicam ainda que, pelo quarto dia consecutivo, são 221 os concelhos com pelo menos três infetados pelo coronavírus, o que equivale a 71,75% do total de 308 municípios nacionais.Também pelo quarto dia seguido, há 46 concelhos acima da centena de casos positivos (14,9% do total).Na sexta-feira passada, Lisboa e Sintra lideravam o surgimentos de novos casos, porém os últimos dias mexeram com esta tendência.Entre sexta-feira e esta segunda-feira, o concelho de Lisboa contabiliza apenas mais 37 novos infetados, o que mostra agora uma tendência de crescimento mais moderada. Já Sintra continua a registar crescimentos expressivos, pois neste período passou de 697 para 769 casos positivos.Também moderada foi a subida observada no número de fatalidades causadas pela Covid-19, que foi de 9 em relação a domingo para um total que agora se fixa em 1.144. Também entre sábado e domingo tinha havido mais 9 óbitos, o que significa que a taxa de crescimento persiste em 0,8%.Já o número de infetados aumentou em 98 para 27.679.