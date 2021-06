Maiores de 45 anos de idade podem agendar vacina contra a covid-19 a partir desta tarde

Os cidadãos com 45 ou mais anos de idade poderão agendar a administração da vacina contra a covid-19 a partir desta sexta-feira à tarde, segundo noticiam Público e Eco com base em fonte da task force da vacinação. As vagas para a faixa etária compreendia entre os 45 e os 49 anos estão disponíveis a partir de 14 de junho.



Esta notícia surge depois de, já esta manhã o site da covid-19 do Ministério da Saúde referir que já era possível aos maiores de 45 anos realizarem o autoagendamento da vacina, porém esse anúncio foi pouco depois retirado da plataforma online. De acordo com a fonte da task force citada pelo Público, "não se tratou de um erro, mas de testes que estavam a ser feitos no sistema" para garantir que o processo de abertura para os mais de 45 anos fica operacional ainda durante a tarde desta sexta-feira.





A mesma plataforma, que foi lançada no dia 23 de abril, então permitindo apenas a marcação de vacinas aos maiores de 65 anos de idade, possibilitou ainda na semana passada o autoagendamento para as pessoas com idade entre os 50 e os 54 anos.

O último relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS), conhecido esta terça-feira, indicava que já foram vacinadas com uma dose mais de 3,7 milhões de pessoas em Portugal, dos quais 1,9 milhões haviam já completado o processo com a administração das duas doses.





