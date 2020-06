Mais 5 óbitos por covid-19. Infetados aumentam 1%. Lisboa e Vale do Tejo com 75% dos casos

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.479, o que traduz uma subida de 5 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.474, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este domingo, 7 de junho.

O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1% para 34.693, o que representa 342 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 1,12% para 34.351.





O aumento no número de óbitos foi de 0,3%. Dos 5 óbitos, quatro eram pessoas com mais de 80 anos.





De acordo com os dados da DGS, divulgados este domingo, o número de infetados aumentou em 342, mais 1% que no sábado. É também de 1% a taxa de crescimento apurada nos casos recuperados, que nas últimas 24 horas atingiram 20995, mais 188 que no sábado.



O número de novos casos confirmados continua, assim, acima dos 300, o que acontece desde 3 de junho.



Lisboa e Vale do Tejo contribuiu com 75% dos novos casos. Só nesta região a subida foi de 255 infetados.



A taxa de letalidade no país está assim nos 4,26%.



O número de internados diminuiu 4% face a sábado, estando agora nesta situação 398 pessoas, mas mais uma está nos cuidados intensivos, que passou a contar com 58 pessoas.







(notícia atualizada com mais informação)