Covid-19: Fiscalização na construção civil vai ser reforçada

O Governo vai reforçar "substancialmente" a fiscalização e prevenção no setor da construção civil, anunciou Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que é também o coordenador regional de Lisboa e Vale do Tejo para a prevenção da covid-19.





A inspeção será da responsabilidade da Autoridade para as Condições no Trabalho.Dos 342 novos casos hoje anunciados, 255 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo Marta Temido, ministra da Saúde realçado que destes 255 casos 101 provêm da operação de rastreio. Nos últimos 15 dias, foram detetados em 187 casos no concelho de Lisboa, 135 no de Loures, 171 na Amadora, 88 em Odivelas e 273 em Sintra.

Desde sábado, 30 de maio, o Governo lançou um programa de rastreio na região, tendo sido recolhidas mais de 14 mil amostras biológicas só de rastreio. As amostras de material biológico atingiram 8907 casos, sendo destes 396 positivos, 4,4%. Até final dia de amanhã ficarão concluídos 5000 resultados laboratoriais.



Marta Temido realçou, novamente, a possibilidade dos números continuem elevados na região, já que existe um atraso na curva epidémica na região, mas também pela intensidade de rastreio.



Para Duarte Cordeiro, que realça o reforço de rastreios não apenas na região, "há uma maior incidência na construção civil", tendo os rastreios nos lares e creches apontado para casos positivos muito baixos.



Graça Freitas diz ser essencial em todas as áreas, não apenas na construção, fazer formação aos trabalhadores sobre a covid-19, apelando às entidades patronais para darem a conhecer os planos de contingência, até devia haver, admite, alguma supervisão para ver se estão a cumprir as regras.