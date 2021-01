Mais de metade dos concelhos estão em risco extremo. Veja no mapa como está o seu

Leia Também Portugal é país com maior número de novos casos por milhão de habitantes

A explosão de contágios do novo coronavírus após o Natal levou o número de concelhos em risco extremo a disparar. Segundo os dados revelados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), o número de municípios com mais de 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias ascende a 155, ou seja, mais de metade dos 308 concelhos de Portugal.Estes dadospara a evolução da pandemia, uma vez que as medidas que vigoram no atual estado de emergência, nomeadamente o confinamento,Na anterior listagem de concelhos, que se reportava ao período de 23 de dezembro a 5 de janeiro, eram 57 os municípios no nível de risco epidemiológico mais grave.Os concelhos em risco muito elevado (480 a 960 casos) são 107, menos 25 do que uma semana antes, enquanto os municípios em risco elevado (240 a 480 casos) baixam de 69 para 16. Em risco moderado (com menos de 240 casos) há 30 concelhos, menos 20 do que sete dias antes.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) encontram-se em risco extremo 10 dos 18 concelhos, incluindo Lisboa, o município mais populoso do país. Uma semana antes, apenas estava nesse patamar Alcochete.Agora, além de Lisboa, estão no nível mais grave Alcochete, Almada, Loures, Mafra, Moita, Odivelas, Palmela, Setúbal e Vila Franca de Xira.Em quatro concelhos a incidência supera os 4 mil casos por 100 mil residentes ou, dito de outra forma, viram mais de 4% da população ser infetada em 14 dias.A situação mais grave regista-se em Cuba, onde foram reportados 5.658 novos casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Mêda (4.600), Figueira de Castelo Rodrigo (4.208) e Aguiar da Beira (4.106).ÁguedaAguiar da BeiraAlandroalAlbufeiraAlcácer do SalAlcanenaAlcobaçaAlcocheteAlmadaAlmeirimAlmodôvarAlter do ChãoAlvaiázereAlvitoAmaranteAnadiaAnsiãoArcos de ValdevezArganilArmamarAroucaArraiolosArruda dos VinhosBarcelosBejaBelmonteBenaventeBorbaBoticasBragaBragançaCaminhaCampo MaiorCantanhedeCarregal do SalCastro DaireCelorico da BeiraCelorico de BastoChavesCoimbraCondeixa-a-NovaCratoCubaElvasEntroncamentoEsposendeEstarrejaEstremozÉvoraFelgueirasFerreira do ZêzereFigueira de Castelo RodrigoFigueiró dos VinhosFornos de AlgodresFundãoGaviãoGóisGuardaGuimarãesIdanha-a-NovaLamegoLisboaLouléLouresMaçãoMacedo de CavaleirosMafraMangualdeMealhadaMêdaMelgaçoMértolaMiranda do CorvoMiranda do DouroMogadouroMoimenta da BeiraMoitaMonforteMontalegreMontemor-o-NovoMoraMourãoMurtosaNelasNisaOdivelasOliveira de AzeméisOliveira de FradesOliveira do BairroOliveira do HospitalOurémOuriqueOvarPalmelaPampilhosa da SerraPedrógão GrandePenacovaPenalva do CasteloPenamacorPenichePeso da RéguaPinhelPombalPonte da BarcaPonte de SorPortelPorto de MósPóvoa de LanhosoPóvoa de VarzimRedondoReguengos de MonsarazRibeira de PenaRibeira GrandeRio MaiorSabugalSanta Maria da FeiraSanta Marta de PenaguiãoSantarémSanto TirsoSão João da PesqueiraSão Pedro do SulSátãoSernancelheSertãSetúbalSever do VougaTábuaTabuaçoTaroucaTaviraTerras de BouroTomarTondelaTorres NovasTorres VedrasTrancosoValpaçosVendas NovasViana do AlentejoVidigueiraVieira do MinhoVila do CondeVila FlorVila Franca de XiraVila Franca do CampoVila Nova de CerveiraVila Nova de FamalicãoVila Nova de Foz CôaVila Nova de PaivaVila Nova de PoiaresVila VerdeVila ViçosaVimiosoViseuVouzelaAbrantesAlbergaria-a-VelhaAlcoutimAlenquerAlfândega da FéAlijóAljustrelAlmeidaAlpiarçaAmadoraAmaresAveiroAvisAzambujaBaiãoBarrancosBarreiroBatalhaBombarralCabeceiras de BastoCadavalCaldas da RainhaCâmara de LobosCascaisCastelo BrancoCastelo de PaivaCastro MarimCastro VerdeChamuscaCinfãesConstânciaCovilhãEspinhoFafeFaroFerreira do AlentejoFigueira da FozFronteiraGolegãGondomarGouveiaGrândolaÍlhavoLagoa - AçoresLagosLeiriaLourinhãLousãLousadaMaiaMarco de CanavesesMarinha GrandeMarvãoMatosinhosMesão FrioMiraMirandelaMonçãoMondim de BastoMontemor-o-VelhoMontijoMortáguaMouraMurçaNazaréÓbidosOeirasOleirosOlhãoPaços de FerreiraParedesParedes de CouraPenafielPenedonoPenelaPonte de LimaPortalegrePortoRibeira BravaSabrosaSalvaterra de MagosSanta Comba DãoSão Brás de AlportelSão João da MadeiraSeiaSeixalSerpaSesimbraSilvesSintraSobral de Monte AgraçoSoureSouselTrofaVagosVale de CambraValençaValongoViana do CasteloVila Nova da BarquinhaVila Nova de GaiaVila Pouca de AguiarVila RealVila Real de Santo AntónioVila Velha de RódãoVinhaisVizelaArronchesCartaxoCastelo de VideCorucheLagoaMachicoManteigasOdemiraPonta DelgadaPortimãoPorto MonizResendeSanta CruzSantiago do CacémSardoalSinesAljezurAngra do HeroísmoCalhetaCalheta - AçoresCarrazeda de AnsiãesCastanheira de PêraCorvoFreixo de Espada à CintaFunchalHortaLajes das FloresLajes do PicoMadalenaMonchiqueNordestePonta do SolPorto SantoPovoaçãoPraia da VitóriaProença-a-NovaSanta Cruz da GraciosaSanta Cruz das FloresSantanaSão Roque do PicoSão VicenteTorre de MoncorvoVelasVila de ReiVila do BispoVila do Porto(notícia em atualização)