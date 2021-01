Portugal com 6.702 casos e novo recorde de 167 mortes por covid-19

Nas últimas 24 horas foram identificados 6.702 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 18 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). É o registo mais baixo dos últimos sete dias, mas alinhado com a tendência de diminuição normalmente observada às segundas-feiras, na medida em que os números reportam a domingo.





O valor mais alto de novos casos foi alcançado este sábado, dia em que foram contabilizadas 10.947 novas infeções. Ontem houve uma descida ligeira para os 10.385.





Quanto ao número de óbitos, foram contabilizados mais 167, o registo diário mais elevado de sempre, e que supera o recorde anterior marcado no sábado, de 166 vítimas mortais. Este número eleva para 9.028 as mortes da doença em Portugal desde o início da pandemia.





Com os dados revelados esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 9.601, o valor mais elevado de sempre.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.213 novos casos por 100 mil habitantes, um novo recorde. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que quadruplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Os dados da DGS mostram ainda que o número de doentes recuperados cifrou-se em 4.660 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 411.589.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 1.875, para 135.886 atingindo o nível mais elevado de sempre.





Internamentos já superam os 5 mil





O número de internados devido à covid-19 aumentou em 276, para um total de 5.165 pacientes, atingindo um nível recorde. Ontem já tinham sido internadas mais 236 pessoas.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), há mais 17 pacientes, num total de 664, um máximo absoluto.





Norte e Lisboa e Vale do Tejo com 70% dos novos casos





Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a região com mais peso nos novos casos identificados no país, tendo sido responsável por 39% do total, com 2.643 novas infeções, que elevam o total da região para 186.706 casos.





Em seguida surge o Norte, com 1.217 novos casos, 31% do total, e que aumentam os casos totais na região para 258.317.





Dos restantes novos casos, 1.217 foram no Centro, 258 no Alentejo, 239 no Algarve, 137 na Madeira e 99 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, 70 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 42 no Norte, 38 no Centro, 14 no Alentejo e 3 no Algarve. Na Madeira e nos Açores não houve novas vítimas mortais a lamentar.







(Notícia em atualização)