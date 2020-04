A segunda ideia passa pela necessidade de, tal como Marcelo lembrou já ter referido há uma semana, "ganhar em abril o mês de maio", isto é, "continuar a dar o exemplo que os portugueses deram", e "de forma mais intensa durante a Páscoa", nas duas próximas semanas (previsivelmente em estado de emergência).A última ideia-chave decorre da possibilidade aberta pelo mês de abril, que "permite olhar para maio como um mês diferente, de transição progressiva", com o Presidente a salientar que será possível conjugar "esperança" com realidade".Marcelo explicou que se os cidadãos continuarem as cumprir as normas restritivas de "maneira regular e consistente" até ao final de abril, "então, em maio, os portugueses vão começar a habtituar-se à ideia de conviverem socialmente com a realidade de um vírus que foi vencido naquilo que representava um risco gravíssimo para a sociedade portugusesa, e que passa a ser um dado da vida do dia a dia"."Abril está a correr bem e vai correr bem e isso permite que maio seja progressivamente diferente", afirmou num tom otimista o Presidente da República. Já no final da conferência de imprensa, o primeiro-ministro, António Costa, precisou que será preciso manter a "disciplina" até ao final deste mês para em "abril ganhar maio", porém alertou ser preciso "aguardar sem ansiedades pelo final do mês".A "retoma progressiva da vida social e económica" terá de ser "feita com precaução" e com o mesmo grau de compromisso até aqui demonstrado pelos portugueses, avisou ainda Marcelo. O Presidente fez questão de notar que o próximo decreto presidencial para o prolongamento do regime de exceção além de permitir perceber o que será maio, não irá "diminuir a exigência de abril em relação à circulação de pessoas".Isto porque apesar de "maio ser o mês de transição para o convívio económico e social", Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que tal "não significa correr riscos contraditórios com o que tem sido o caminho seguido até aqui".As medidas de contenção que houver em maio não serão compatíveis "com fenómenos de massas que qualquer observador comum perceberá que significam um risco muito agravado em termos de contaminação", assegurou em resposta a uma pergunta sobre se, no próximo mês, poderiam ser celebrados os habituais festejos religiosos em Fátima.No dia em que a Comissão Europeia apresentou critérios prévios ao levantamento das restrições no âmbito do conjunto da União Europeia, Marcelo frisou ser ainda "cedo" para saber se em maio será necessário prosseguir em estado de emergência. Para uma avaliação mais precisa, haverá nova reunião, sob proposta de António Costa, com os especialistas em saúde pública, no próximo dia 28 de abril.(Notícia atualizada)