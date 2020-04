por um novo período de 15 de quinze dias, até 2 de maio. O terceiro período de Estado de Emergência foi aprovado com os votos a favor dos deputados do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PAN. Por outro lado, PEV e Chega abstiveram-se.

Já PCP e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, juntando-se ao deputado único do Iniciativa Liberal (IL), que já há duas semanas tinha votado contra o decreto presidencial.Desta forma, a terceira declaração de Estado de Emergência teve menos apoio do que as anteriores. Recorde-se que há quinze dias, apenas a IL tinha votado contra, enquanto PCP, Verdes e Joacine Katar Moreira tinham-se abstido.A proposta do Presidente da República abre a porta ao início do regresso à normalidade . Ao contrário do que acontecia até aqui, o Governo pode decidir diferentes níveis de limitações à circulação - em função da idade ou dos locais de residência dos cidadãos - e definir "critérios diferenciados" para a atividade económica.Se para PS, PSD e Bloco de Esquerda a estratégia parece estar a dar frutos, PCP, Joacine Katar Moreira e João Cotrim de Figueiredo consideram que o Estado de Emergência não é necessário. "É uma decisão desnecessária e desproporcional no combate a um problema de saúde pública", afirmou João Oliveira, do PCP. "Não é preciso Estado de Emergência para coletivamente combater a covid-19", afirmou Joacine Katar Moreira.Apesar de dar o aval ao Estado de Emergência, o líder do PSD, Rui Rio, criticou a ausência de algumas medidas, propondo uma redução da taxa de IVA que incide sobre as máscaras, o gel desinfetante e os suplementos alimentares No encerramento do debate, o primeiro-ministro revelou que quer começar a reabrir creches, serviços públicos e pequeno comércio em abril (Notícia atualizada às 17:47 com mais informação)