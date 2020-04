As restrições relacionadas com os direitos dos trabalhadores poderão ser eliminadas na próxima renovação do estado de emergência, que deverá acontecer no final desta semana.

Mesmo assim, admitiu, a renovação do estado de emergência poderá trazer alguns alívios nas medidas de restrição. "Haverá algumas restrições institucionais, nomeadamente no que diz respeito aos direitos de trabalhadores, que, provavelmente, serão eliminadas. Quanto às limitações à circulação e a um conjunto de atividades, não prevejo que haja grandes alterações", esclareceu o primeiro-ministro.



Seja como for, garante, a incerteza em relação à evolução da pandemia impede a definição de uma data concreta para uma retirada mais consistente das medidas de restrição. "Nós, os políticos, temos de nos impor uma enorme disciplina neste processo, aceitando que temos de respeitar a orientação técnica dos cientistas, porque isto é, antes de mais, uma questão de saúde pública".



(Notícia em atualização)

Algumas "restrições institucionais", nomeadamente as que dizem respeito aos direitos dos trabalhadores, poderão ser eliminadas quando for renovado o estado de emergência, o que deverá acontecer já esta sexta-feira. Outras, como os limites à circulação e a um conjunto de atividades económicas, deverão manter-se. As previsões são do primeiro-ministro, António Costa, que concedeu uma entrevista à Rádio Observador, esta terça-feira, 14 de abril.O primeiro-ministro era questionado sobre a implementação de uma estratégia para o regresso à normalidade em Portugal, um evento que António Costa não quer, para já, definir. "Felizmente, chegámos à fase em que começou a debater-se qual deve ser o momento e a estratégia de saída. Mas o processo de saída deverá ser sempre gradual e restritivo. Não podemos levantar estas medidas de restrição enquanto o nível de contágio não for reduzido e controlável. Ainda não chegámos à fase de declínio da pandemia e os cientistas não são capazes de antecipar com precisão quando lá chegaremos", afirmou.