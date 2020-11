Marcelo diz que manifestações são "legítimas" mas pede que se evite violência

Marcelo Rebelo de Sousa considerou, este sábado, que as manifestações realizadas no país são "legítimas" e compreensíveis, após oito meses de pandemia e com muitas pessoas numa situação de fadiga. Ainda assim, o Presidente da República apelou a que estas manifestações sejam feitas sem violência.

"Quando decretei o estado de emergência, disse que ia haver cansaço, frustação e fadiga", realçou Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado pelas manifestações contra as medidas implementadas pelo Governo, à margem de uma missa que decorreu no Santuário de Fátima, pelas vítimas de covid-19.



O presidente refere, assim, que "as manifestações são uma manifestação desse estado de espírito e são legítimas. O que pedimos é que sejam feitas sem violência. Não podemos ter nem crises politica, nem situações derivado à violência, porque dissolvem o tecido social", acrescentou.



Marcelo reconheceu que "ninguém está feliz, nem está satisfeito" e há muitas pessoas que estão indignadas com uma situação que deixou muitos portugueses em layoff, sem trabalho ou com perdas de familiares devido à pandemia.



Apesar de reconhecer o direito das pessoas a manifestarem-se, o presidente diz que se deve evitar a entrada numa espiral de violência, uma situação que em nada ia contribuir para melhorar a situação do país.