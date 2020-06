"E aqui, já disse o senhor primeiro-ministro, António Costa, mas eu queria reforçar, Portugal tem autoridade moral, pela forma como conduzimos o combate à pandemia, mas agora pela forma transparente como continuamos a combater a pandemia. E digo transparente porque não escondemos a nossa vontade de testar e testar mais, porque não escondemos que esse testar mais significa determinados valores", afirmou.



Segundo o Presidente da República, Portugal é recompensado pela "situação notável que se verifica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em termos de internamento e de internamentos em cuidados intensivos" e pela forma como prossegue o combate à covid-19 "sem forjar números, mantendo a transparência".



"Nós mostramos tudo isto ao mundo. Não paramos o vírus de um dia para o outro, como se ele não existisse. Não paramos a epidemia de um dia para o outro, como se ela estancasse - isso não existe, mas não existe em nenhum país do mundo", acrescentou, concluindo: "Portanto, Portugal vence pelos seus méritos passados e pela sua transparência presente, ou seja, pelo mérito do SNS, dos profissionais de saúde e dos portugueses".



Marcelo Rebelo de Sousa elogiou em particular o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, dizendo-lhe que esta "é uma vitória pessoal" sua, e salientou também "o entusiasmo com que o senhor primeiro-ministro e a sua estrutura governamental acompanharam esta campanha".



"Os portugueses merecem o que vão ter em agosto e é um orgulho para o Presidente da República Portuguesa ser testemunha de mais este triunfo de Portugal, em tempo devido, isto é, antes do termo do mandato", declarou.



A UEFA, união das federações europeias de futebol, anunciou hoje que a fase final da Liga dos Campeões 2019/2020 se irá realizar em Lisboa, com quartos de final, meias-finais e final disputados entre 12 e 23 de agosto, nos estádios José Alvalade e da Luz, em eliminatórias de um só jogo.



No dia 02 de junho, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha dito que esperava "uma boa notícia" em agosto sobre futebol internacional em Portugal, mas alegou na altura que não lhe competia fazer esse anúncio.



A edição 2019/2020 da Liga dos Campeões foi interrompida em março devido à pandemia de covid-19. A final estava inicialmente prevista para maio, em Istambul, na Turquia.



A pandemia de covid-19, doença provocada por um novo coronavírus detetado em dezembro do ano passado no centro da China, atingiu 196 países e territórios e já fez mais de 443 mil mortos a nível global.



Em Portugal, os primeiros casos foram confirmados no dia 02 de março e morreram 1.523 pessoas num total de 37.672 contabilizadas como infetadas, segundo o relatório hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa cerimónia nos jardins do Palácio de Belém, em Lisboa, em que discursaram também o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.O chefe de Estado justificou a realização desta cerimónia, no dia em que a UEFA, união das federações europeias de futebol, anunciou que a fase final da Liga dos Campeões 2019/2020 se irá realizar em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, considerando que "este é um caso único e irrepetível" e que "não tem preço", numa altura em que "todos os países disputam o regresso ao turismo internacional".