Merkel prolonga confinamento na Alemanha até 18 de abril

A Alemanha vai manter-se em confinamento até 18 de abril, acordaram esta segunda-feira a chanceler alemã e os ministros-presidentes dos estados federados, avança a Bloomberg, citando uma fonte conhecedora.



Angela Merkel já tinha deixado o aviso de que, face ao aumento no número de contágios no país - cujo ritmo quase duplicou num mês - iria acionar o "travão de emergência" no desconfinamento.





Assim, as restrições em vigor, que incluem o encerramento parcial do comércio não-essencial e o fecho de hotéis, restaurantes, ginásios e salas de espetáculos e museus, irão, portanto, ser prolongadas por quase mais um mês.A decisão promete causar mais tensão na sociedade alemã, numa altura em que várias sondagens dão conta de um descontentamento crescente entre os alemães com a forma como o governo liderado por Merkel tem lidado com a crise pandémica.Antes da reunião, vários meios de comunicação germânicos tinham adiantado, citando um esboço do plano de Merkel, que estaria prevista uma "folga" nas restrições por altura da Páscoa, permitindo às famílias reunirem-se.