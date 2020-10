Merkel quer fechar restaurantes para combater pandemia

A chanceler Angela Merkel pretende fechar a restauração e proibir grandes eventos, de forma a travar a rápida proliferação do coronavírus no país.





As restrições adicionais deverão ser propostas numa reunião com os responsáveis pelos 16 estados alemães ainda esta quarta-feira, de acordo com a comunicação social germânica.



Apesar deste aperto, ao contrário do que aconteceu em março, as escolas manter-se-iam abertas com a exceção de regiões onde as taxas de infeção sejam particularmente elevadas.





"A covid-19 mudou tudo", declarou o ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, numa conferência em Berlim, esta terça-feira. "Isto é algo que nos deve relembrar da urgência de avançar com uma ação concreta contra uma proliferação mais dinâmica".





A chanceler alemã tem vindo a prometer evitar, a todo o custo, avançar com um confinamento semelhante àquele que foi imposto durante a primeira vaga, e que abalou seriamente a maior economia da Europa. Este discurso tem sido contudo algo alterado, na medida em que Merkel tem pintado um quadro cada vez mais negro no que toca à pandemia e alertado sobre a urgência em combatê-la.





Em território alemão, o número de casos atingiu um recorde este sábado, e a média da última semana ficou substancialmente acima dos números atingidos no pior dia da primavera.