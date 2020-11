Metade da população da Eslováquia já foi testada à covid-19 e 1% está infetada

Metade da população eslovaca foi ontem testada à covid-19, depois de o governo ter decidido testar entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro toda a população, de modo a diminuir o número de infeções sem voltar a confinar.





A Eslováquia tem 5,5 milhões de habitantes e foram 25.850 os testes positivos, estando, portanto, 1% da população infetada e em quarentena, segundo o The Guardian.





A iniciativa eslovaca já tem admiradores. A Europa está de olhos postos na Eslováquia, sendo que veem esta testagem em grande escala como uma possível salvação para retardar a propagação do vírus e evitar a sobrelotação do sistema de saúde. Apenas as crianças com menos de dez anos estão excluídas desta testagem, que gera dúvidas quanto à sua viabilidade devido ao tipo de teste.





São mais de 40 mil os médicos, soldados, polícias e voluntários envolvidos neste projeto e espalhados pelos 5 mil locais de testagem. O teste rápido é gratuito e só o faz quem se voluntariar, apesar de o governo ter afirmado que irá implementar medidas severas a quem não o fizer, incluindo a proibição de se deslocar até ao seu local de trabalho.





Igor Matovic, primeiro-ministro eslovaco, pediu desculpa pela pressão colocada aos participantes salientando que a "exigência é justificada". "A liberdade deve caminhar junto com a responsabilidade para com aqueles que são os mais fracos entre nós, pacientes oncológicos, idosos e indivíduos com outras doenças", reforçou Matovic numa entrevista citada pelo The Guardian.





Devido a uma rápida intervenção por parte do governo eslovaco, o país contabilizou poucas infeções tanto na primavera como no verão, contudo, esta tendência alterou-se no mês de outubro. Os números dispararam nas últimas semanas aumentando as preocupações e levando a uma testagem em massa.





Os resultados dos testes de dia 31 estão apurados, restando agora saber se acresce o número de infetados com base nas testagens realizadas no dia de todos os santos.