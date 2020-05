Ministério encurta prazos de contratação de professores para tentar garantir aulas a 18 de maio

Para que não faltem docentes a 18 de maio, quando recomeçarem as aulas presenciais para o 11.º e 12.º anos, o Governo garante que vai agilizar os processos de contratação, adianta o Público.

O Ministério da Educação garantiu aos diretores de escolas que os prazos de contratação de professores serão encurtados, por forma a garantir que não haverá falhas a 18 de maio, quando recomeçarem as aulas presenciais para os alunos do 11º e do 12º anos, escreve o Público na sua edição desta quarta-feira.