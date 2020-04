Creches reabrem a 1 de junho e comércio local retoma a 4 de maio

As aulas presenciais do 11.º e 12.ç ano serão retomadas a 18 de maio, enquanto as creches deverão reabrir a 1 de junho. No comércio, as pequenas lojas locais poderão reabrir já a 4 de maio e as maiores apenas a 1 de junho, avança a edição online do Jornal de Notícias este domingo.