Ministro da Saúde da Alemanha sugere o fim da máscara na rua

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, apontou para o fim do uso da máscara na rua, de acordo com uma entrevista concedida ao Funke Media Group e citada pelas agências noticiosas."Com a taxa de incidência a cair, deveríamos proceder em fases", indicou o ministro. "Como primeiro passo, as máscaras obrigatórias poderiam deixar de o ser no exterior."Ainda assim, o ministro frisou que as máscaras continuariam a ser recomendadas "em caso de dúvida", dando como exemplos situações de viagens ou reuniões que decorram em espaços abertos. Esta tem sido uma postura adotada também em países como os Estados Unidos, onde a campanha de vacinação já permitiu deixar cair uma boa parte das restrições e distanciamento social. Ainda assim, a máscara continua a ser utilizada em diversos espaços interiores, nomeadamente em lojas.De acordo com os dados do instituto Robert Koch, que dá conta do número de infeções na Alemanha, o número de mortos ligados a complicações pela covid-19 recuou para 18 no domingo, o valor mais baixo desde outubro.O número de novos casos baixou para os mil, com a média de sete dias de infeções na Alemanha a situar-se nos 2.057 casos.