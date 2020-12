Morreu antigo diretor da Lusa Pedro Camacho

O jornalista Pedro Camacho, antigo diretor de informação da Lusa e atualmente à frente da Direção de Inovação e Novos Projetos, morreu hoje aos 59 anos, vítima de covid-19, depois de várias semanas internado no Hospital de Cascais.Pedro Camacho liderou a Lusa entre 2015 e 2018, já depois de ter dirigido a revista Visão entre 2005 e 2015. No seu currículo constam passagens pelos jornais Público e Diário de Notícias, nos quais, entre várias funções, foi responsável pelas respetivas editorias de Economia.Numa nota interna, o presidente do Conselho de Administração (CA) da Lusa, Nicolau Santos, enalteceu as "reconhecidas capacidades de agregar vontades e dirimir conflitos" de Pedro Camacho, reforçando que enquanto diretor de Inovação e Novos Projetos "desenvolveu diversos projetos muito importantes para a Agência, colocando todo o seu entusiasmo e dedicação na concretização dos mesmos"."Com o seu falecimento, a Lusa perde um dos seus mais prestigiados jornalistas e eu perco um leal companheiro, cujos conselhos sempre foram fundamentais para decisões importantes que tiveram de ser tomadas", acrescentou o atual presidente do CA da Lusa.A ligação ao jornalismo era comum a toda a família. Filho de Rui Camacho, antigo chefe de redação da Agência de Notícias de Portugal (ANOP), e de Helena Marques, jornalista e escritora que faleceu em 20 de outubro também de covid-19, Pedro Camacho tinha ainda como irmãos os jornalistas Paulo Camacho e Francisco Camacho.