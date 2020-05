Novos casos de covid-19 aumentam. Lisboa volta a destacar-se

O boletim diário da DGS revela que há mais 297 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um crescimento de 0,9% face ao dia anterior, quando foram reportados 257 novos infetados. Registaram-se mais 14 óbitos.





A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a destacar-se, representando 90% dos novos casos, com mais 268 nas últimas 24 horas.



Depois de terem baixado no relatório divulgado no sábado, os números voltam agora a crescer, regressando à tendência que já vinha a ser registada nos dias anteriores. Desde o início da pandemia há agora 32.500 casos reportados.



O número de casos ativos subiu ligeiramente para 11.681, o que equivale a cerca de 36% do total de infetados já registados.



O número de óbitos continua estabilizado, com mais 14 vítimas nas últimas 24 horas. Também a taxa de letalidade se mantém nos 4,3%.





A região Norte continua a ser a que regista o maior número de mortos (784), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (357), do Centro (238), do Algarve e dos Açores (ambos com 15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica. A Região Autónoma da Madeira mantém-se sem registo de óbitos.



Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 717 vítimas mortais são mulheres e 693 são homens.





O boletim diário da DGS mostra uma redução expressiva dos casos internados, que baixaram 8% para 474. O que significa que menos de 1,5% dos doentes está a receber tratamento numa unidade hospitalar. Há 64 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um do que no dia anterior.



