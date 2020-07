OMS: Novos casos de covid-19 atingem máximo de sempre

O número de novos casos de covid-19 atingiu o valor mais elevado de que há registo desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registados 212.326 infetados.





Estas conclusões constam do último relatório da Organização Mundial de Saúde. O mesmo documento contabiliza um total de 10,9 milhões de casos a nível global e 523.011 mortes, das quais 5.134 foram reportadas também nestas últimas 24 horas.





O foco do vírus, que teve origem na China, moveu-se para a Europa e depois para as Américas. O grande aumento de que houve registo no sábado ocorreu na América do Norte e do Sul, onde surgiram 129.772 casos, e o total elevou-se aos 5,58 milhões.





Na Europa, há um total de 2,75 milhões de casos registados, na Ásia 900.000 e em África 342.000. Contudo, a OMS sublinha que a deteção de casos, definições, estratégias de testes, de reporte e ainda as diferenças horárias fazem com que a contagem seja pouco homogénea.





"Alguns países que tiveram sucesso em suprimir a transmissão e que estão agora a reabrir podem ter um retrocesso e podem ter de implementar intervenções outra vez, implementar os chamados confinamentos outra vez", defende a responsável pela unidade de doenças emergentes da OMS, Dr. Maria Van Kerkhove.