País parte para o confinamento sem saber o que fazer a escolas

O Governo reúne-se esta quarta-feira a partir das 9:30 da manhã para avançar com as novas medidas de confinamento. Se já é certo que o país vai ter novamente de recolher a casa, há ainda muitas coisas em aberto, a começar por uma das que mais preocupam as famílias com filhos: as escolas fecham ou não? Esta terça-feira, António Costa já deixou no ar a possibilidade de tirar das aulas presenciais apenas os

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...