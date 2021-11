PAN contra novo Estado de Emergência

Para o PAN, "não há condições" para decretar um novo Estado de Emergência, sobretudo dada a crise política e a iminência da dissolução do Parlamento. Com os números a anteciparem uma nova vaga da pandemia, Inês de Sousa Real apela a que a Assembleia da República esteja em funcionamento o máximo de tempo possível até às eleições. Governo defende reforço do uso de máscara, PAN acrescenta regresso ao teletrabalho e testagem universal.

PAN contra novo Estado de Emergência









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: PAN contra novo Estado de Emergência O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar