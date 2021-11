Na véspera de serem anunciadas medidas para fazer face à pandemia, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apela ao Governo português para que "leve em conta os impactos previstos" por organizações internacionais do setor do turismo, caso venham a ser impostos limites à circulação na Europa para travar novos surtos de covid-19.



Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a AHRESP faz eco das previsões de entidades como o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTCC) e a Comissão Europeia de Viagens (ETC) que alertam que restrições às viagens na Europa podem colocar em risco 900 mil postos de trabalho no setor do turismo e viagens e, se severas, "arrancar" 35 mil milhões de euros ao velho continente este ano.





Neste sentido, a AHRESP reproduz a recomendação deixada pelas entidades que aponta que o bloco dos 27 deve alinhar "numa resposta comum à situação pandémica, de forma a evitar impor limites à liberdade de movimentos", já que "o setor não consegue suportar respostas nacionais inconsistentes e em mudança constantes".





"Não tendo quaisquer efeitos a nível de saúde, estas restrições terão efeitos devastadores para a economia europeia", refere a AHRESP, citando o argumento invocado pelas organizações de que o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) que reconheceu que "as restrições às viagens não tiveram um impacto considerável na redução da transmissão do vírus" nem "nas hospitalizações e nas mortes registadas".