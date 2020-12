No Natal haverá permissão para mudar de concelho, mas na passagem do ano vai ficar novamente impedida a circulação entre concelhos. A proibição decorre das zero horas do dia 31 de dezembro às 5 horas de dia 4 de janeiro.De acordo com o anunciado pelo Governo, no ano novo "não será permitida a circulação entre concelhos", disse António Costa.O primeiro-ministro anunciou que na noite de passagem ano a proibição de circulação na via pública começa às 2 horas da manhã, havendo no dia 1 liberdade de circulação até às 23 horas.

Ficam proibidas festas públicas e festas abertas ao público, e os ajuntamentos na via pública ficam limitados a seis pessoas.





A restauração pode estar aberta dia 31 até à uma da manhã e pode servir almoços no dia 1 até às 15h30.



Estas medidas, no entanto, agora anunciadas podem sofrer alterações a 18 de dezembro, se a situação voltar a piorar.



Este é um dos períodos que o Governo excecionou nas restrições de circulação em via pública, mantendo-se em vigoras as medidas em vigor para a circulação aos fins de semana nos próximos dois fins de semana até ao Natal.