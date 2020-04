Pedro Nuno Santos: Governo preparado para “a qualquer momento escalar estas medidas”

"Devemos continuar a acompanhar a situação económica e social" e "estamos preparados para, a qualquer momento, escalarmos as medidas que estamos a apresentar", mas nesta fase a postura do Governo deverá ser de "cautela" e a aposta é numa situação que garanta um equilíbrio entre as necessidades de inquilinos e senhorios e a capacidade do Estado para acorrer a todas as necessidades.

Pedro Nuno Santos afastou, desta forma, as propostas apresentadas por vários partidos, nomeadamente pela esquerda, no sentido de tornar mais abrangente a resposta do Estado aos inquilinos que sofram quebras financeiras grandes na sequência da situação de pandemia e do estado de emergência e que, por essa razão, deixem de ter capacidade para continuar a suportar o pagamento das suas rendas.

Num debate esta quinta-feira de manhã no Parlamento, em que foram discutidas propostas do Governo para responder aos problemas do arrendamento, o ministro das Infraestruturas e Habitação, afirmou perceber "as preocupações e propostas" apresentadas pela oposição, mas, também, que "os diferentes grupos parlamentares têm interpretações diferentes sobre a capacidade orçamental do Estado" e "na leitura que fazemos, considerámos que era arriscado, já nesta fase, avançarmos para algumas das medidas que aqui apresentam. Tentámos encontrar o equilíbrio". Afinal, sublinhou o ministro, "o Estado vai ser chamado a acorrer a um número infinito de necessidades".

As propostas do Governo para responder aos problemas no arrendamento preveem que até 30 de junho os contratos de arrendamento não poderão ser terminados, a menos que os inquilinos o desejem e que os senhorios não poderão opor-se à sua renovação, caso estejam a chegar ao fim. Por outro lado, os inquilinos que se vejam a braços com dificuldades no pagamento da renda, por terem registado uma forte quebra nos seus rendimentos, contarão com uma moratória e com empréstimos do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que só terão de devolver mais tarde e sobre os quais não serão cobrados juros. Os senhorios em apuros também poderão recorrer a estes empréstimos, caso os inquilinos não tomem a iniciativa de o fazer. Deverão proceder depois à sua devolução num prazo de um ano e em prestações.





Da esquerda, por um lado, e dos partidos mais à direita, por outro, vieram as principais críticas. O PCP e o Bloco apresentaram propostas de alteração no sentido de ir mais além nesta resposta aos inquilinos.