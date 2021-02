Por onde se pode passar para Espanha?

As fronteiras terrestres com Espanha estão fechadas, na sua maioria. A reposição de controlo mantém-se por mais 15 dias, de acordo com o definido pelo Governo e já vertido em despacho no Diário da República.



No âmbito da situação epidemiológica, o Governo determinou a reposição desse controlo - limitando a autorização de saídas a casos profissionais e de saúde e de força maior –, assim como a suspensão da circulação ferroviária transfronteiriça, exceto para o transporte de mercadorias, e a suspensão do transporte fluvial entre Portugal e Espanha.





Há com esta limitação a definição dos pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre.1 - Assim todos os dias estão abertos os pontos de passagem nas fronteiras terrestres de forma ininterrupta:-Valença-Viana do Castelo, saída da Ponte Tuy-Valença-ligação IP 1-A 3, em Valença;

-Vila Verde da Raia-Chaves, saída da A52, ligação com a A 24, km 0, junto à rotunda;

-Quintanilha-Bragança, saída da Ponte Internacional IP 4/E 82, nó de saída para Quintanilha ou junto das instalações do CCPA na N 218-1 Quintanilha;

-Vilar Formoso-Guarda junto da linha de fronteira, Largo da Fronteira, junto ao CCPA, N 16/E 80, ligação 620 Fuentes de Oñoro, Espanha, incluindo o acesso pelo Parque TIR, via camiões, N 16, Vilar Formoso;

- Caia-Elvas, saída da A 6, km 158, ligação Caia-Elvas, junto ao Posto de Turismo, Elvas;

-Vila Verde de Ficalho-Beja, junto da linha de fronteira, ligação A 495 Rosal de la Frontera ao IP 8, Serpa;

-Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 da A 22, Ponte Internacional do Guadiana-Castro Marim.





2 - Nos dias úteis, das 06:00 h às 20:00 h: Marvão-Portalegre, linha de fronteira, Marvão, N 521 ligação de Valência de Alcântara à IC 13 Marvão.





3 - Nos dias úteis, das 06:00 h às 09:00 h e das 17:00 h às 20:00 h:

- Monção, Avenida da Galiza, km 15,300, EN 101;

- Melgaço, Lugar do Peso, km 19,800, EN 202;

- Montalegre, Sendim - Montalegre, linha de fronteira km 0, EN 103-9.



4 -Nos dias úteis, das 07:00 h às 09:00 h e das 17:00 h às 19:00 h:

-Miranda do Douro, km 86,990, EN 218;

-Termas de Monfortinho-Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 240 em Termas de Monfortinho;

-Mourão, Ponto de Fronteira de S. Leonardo, km 7, EN 256-1;

- Barrancos, EN 258, km 105,5, que efetua a ligação à HU-9101.



5 -Apenas às quartas-feiras e aos sábados, das 10:00 h às 12:00 h, Rio de Onor, Ponto de Fronteira da Rua da Costa, caminho rural.



Estes são os pontos de fronteiras que estarão em vigor desde as zero horas de 15 de fevereiro e, pelo menos para já, por mais 15 dias, até ao final do dia 1 de março.