Portugal bem posicionado para sair do isolamento

Dos quatro critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde para avaliar se podem ser reduzidas as medidas de confinamento, Portugal surge bem encaminhado em três deles. O Negócios foi avaliar os indicadores apontados e juntou mais duas condições que estão a ser colocadas por outros governos. Com alguns países a admitirem já reduzir as medidas, Bruxelas defende ações concertadas. Já as autoridades de saúde pedem cautela e gradualismo.