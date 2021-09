Portugal com 713 novos casos de covid 19

Portugal regista hoje mais 713 casos de infetados pelo novo coronavírus, mostram os dados divulgados pela Direção-geral da Saúde. O número de casos ativos ascende a 31.481, menos 278 que no dia anterior, uma vez que o sistema regista 986 dados como recuperados. Cinco pessoas morreram, elevando para 17.952 o número de óbitos registados no país desde o início da pandemia.

Os números oficiais revelam, por outro lado, que estão internadas com a doença 408 pessoas, das quais 83 em cuidados intensivos. Os doentes nas UCI são agora mais sete do que os contabilizados na passada sexta-feira.



Portugal tem agora uma incidência a nível nacional de 127,3 casos por 100 mil habitantes. O indíce de transmissibilidade está nos 0,83.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram diagnosticados no país 1.066.346 casos de infeção.



(notícia atualizada com mais informação)