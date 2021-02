Portugal com mais 1.027 casos e 58 mortes por covid. Internamentos em mínimo desde 5 de novembro

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 1.027 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o nono dia consecutivo abaixo das duas mil novas infeções, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 26 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Excluindo os relatórios que se referem a dados dos sábados e domingos, tradicionalmente com valores mais baixos, este é o dia com menos novos casos desde 7 de outubro.

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 58 vítimas mortais no país, sendo o sexto dia consecutivo abaixo das 70 mortes.





Os números de hoje traduzem uma redução de 47% face aos 1.940 casos reportados na sexta-feira passada, indicando que o ritmo de propagação está a abrandar. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 40,9%.



Nos óbitos, as 58 mortes reportadas elevam o total desde o início da pandemia para 16.243.













Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 1.143, o nível mais reduzido desde 11 de outubro.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 209 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, encontra-se já abaixo do limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco moderado.









Casos ativos em mínimos desde 30 de dezembro





Pela positiva, o relatório da DGS mostra 2.780 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 714.493.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 1.811, para 72.037 o menor número desde 30 de dezembro. Face ao máximo de casos ativos, registado a 29 de janeiro, há agora menos 109.774 portugueses infetados.





Internamentos em mínimo desde 5 de novembro





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são positivas. Estão agora internados menos 209 pacientes em Portugal, que colocam o total em 2.404, o menor valor desde 5 de novembro. Face ao máximo de 6.869, registado a 1 de fevereiro, a descida é já de 4.465.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 14 doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 522, mínimo desde 7 de janeiro. Face ao pico de 904 doentes em UCI, a 5 de fevereiro, a redução é de 382.







Madeira com mais novos casos do que Alentejo e Algarve juntos pelo 2.º dia

Dos novos casos identificados no país, 410 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representou 40% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 250 foram no Norte, que regista menos de 500 casos pelo 12.º dia consecutivo, 140 no Centro, 123 na Madeira, 54 no Algarve e 51 no Alentejo. Nos Açores não se registou qualquer casos e foi suprimido um registo anterior por ter sido duplicado. A Madeira, pelo segundo dia consecutivo, regista mais casos do que Algarve e Alentejo juntos.

No que respeita aos óbitos, foram registados 28 em LVT, 48% do total nacional, 13 no Centro, 11 no Norte e 6 no Alentejo. No Algarve, na Madeira e nos Açores não se registaram vítimas mortais.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 325.808 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 303.741, o Centro com 114.720, o Alentejo com 28.381, o Algarve com 20.043. Na Madeira foram registados 6.350 contágios e nos Açores 3.730.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 6.786 óbitos, o Norte regista 5.197 e o Centro 2.895. No Alentejo as mortes ascendem a 941, enquanto no Algarve são 335, na Madeira são 61 e nos Açores 28.