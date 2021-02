Há mais 4.387 casos e mortes em mínimos de 24 dias. Internamentos caem 515 em dois dias

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 4.387 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o quarto dia consecutivo abaixo das 5 mil novas infeções, segundo os dados revelados esta quarta-feira, 10 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 161 vítimas mortais no país, uma descida acentuada face às 203 mortes reportadas no dia anterior e o valor mais baixo desde 17 de janeiro.





Os números de hoje traduzem uma redução de 51,7% face aos 9.083 casos reportados na quarta-feira passada, indicando que o ritmo de propagação está a abrandar. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 52,8%.













Com os números conhecidos esta sexta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou pelo 13.º dia para 4.849, o nível mais reduzido desde 3 de janeiro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre, registado a 28 de janeiro, perto dos 13 mil.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.029 novos casos por 100 mil habitantes, o que mantém o país com o nível de infeções dos mais elevados em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, ainda mais do que quadruplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.







Casos ativos em mínimos de 27 dias





Pela positiva, o relatório da DGS mostra 8.781 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 636.859.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 4.555, depois de na véspera terem registado a maior queda num só dia, para 123.312, o menor número desde 14 de janeiro. Nos últimos 10 dias, o número de casos ativos baixou em 58,3 mil.





Internamentos caem 515 em dois dias





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são também animadoras. Estão agora internados menos 241 pacientes em Portugal, a terceira maior descida de sempre, que colocam o total em 5.829, o menor valor desde 22 de janeiro.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a descida de 9 doentes, coloca o total de pacientes internados em UCI nos 853.







Lisboa e Vale do Tejo com mínimo de óbitos desde 18 de janeiro

Dos novos casos identificados no país, 2.192 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT),o que representou 50% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 1.050 foram no Norte, 775 no Centro, 185 no Alentejo, 129 no Algarve, 47 na Madeira e 9 nos Açores.

No que respeita aos óbitos, foram registados 77 em LVT, o menor valor desde 18 de janeiro, 33 no Norte, 31 no Centro, 12 no Alentejo e 6 no Algarve. Madeira e Açores registaram um óbito cada.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 319.127 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 290.071, o Centro com 110.616, o Alentejo com 27.303, o Algarve com 18.992. Na Madeira foram registados 5.142 contágios e nos Açores 3.638.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 5.982 óbitos, o Norte regista 4.917 e o Centro 2.624. No Alentejo as mortes ascendem a 841, enquanto no Algarve são 271, na Madeira são 55 e nos Açores 28.