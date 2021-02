Já há 13 concelhos onde mais de 10% da população está ou esteve infetada. Veja no mapa o seu

A 2 de fevereiro eram 13 os concelhos onde pelo menos um em cada 10 habitantes está ou já esteve infetado com o coronavírus. Quatro semanas antes, a 5 de janeiro, apenas Paços de Ferreira e Lousada tinham superado a fasquia dos 10% da população infetada.E agora há mesmo um município em que um em cada sete residentes já foi infetado. Trata-se de Aguiar da Beira, onde 14,7% dos 4.652 habitantes contraiu o coronavírus. A 5 de janeiro, este concelho do distrito da Guarda tinha apenas 3,7% da população infetada.Há ainda mais seis municípios com mais de 11% dos residentes a já terem testado positivo à covid-19. Em Lousada, Paços de Ferreira, Figueira de Castelo Rodrigo, Castelo de Vide, Cuba e Guimarães um em cada nove residentes foram infetados desde o início da pandemia.Os números mais preocupantes são em Guimarães, uma vez que os 11,31% de infetados correspondem a mais de 17 mil casos. Também Lousada e Paços de Ferreira registam um número elevado de contágios: 5.557 e 6.600, respetivamente.Seguem-se outros seis municípios acima dos 10% de infetados: Póvoa de Varzim, Vimioso, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Mêda e Sernancelhe. Em termos de casos, Famalicão soma 13.661 infetados, Vila do Conde regista mais de 8.300 contágios e Póvoa do Varzim contabiliza 6.800 casos.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) a média de população infetada era de 7,5% a 2 de fevereiro, ligeiramente acima do valor nacional. Este valor corresponde a 215.405 casos detetados.Dos 18 concelhos da AML, existem quatro onde a percentagem de infetados é maior ou igual a 8%: Setúbal (8,5%), Loures (8,4%), Lisboa (8,3%), Odivelas (8%) e Sintra (8%).No município da capital, o mais populoso do país, um em cada 12 residentes já testaram positivo à covid-19, o que significa que foram registados mais de 42 mil casos.Estão ainda acima da média nacional de 7,2% os concelhos de Almada, Amadora e Vila Franca de Xira.Na AML, o Montijo é o concelho onde menor fatia da população está ou esteve infetada: 5,1%.Na Área Metropolitana do Porto (AMP) a percentagem de população infetada cifra-se em 7,7%, o que equivale a 113.792 casos.Dos 17 concelhos da AMP apenas três - Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia - apresentam um peso das infeções na população inferior à média nacional.Dois municípios, os vizinhos Vila do Conde e Póvoa de Varzim, superam os 10% de infetados, enquanto em Trofa e Santo Tirso um em cada 11 habitantes já esteve contagiado.No concelho do Porto os 16.069 casos detetados correspondem a 7,4% da população.Dos 24 municípios portugueses com mais de uma centena de milhar de habitantes há 15 onde a percentagem da população infetada supera os 7,2% da média nacional.Guimarães e Vila Nova de Famalicão são os únicos destes concelhos onde mais de 10% dos residentes estão ou já estiveram infetados.Seguem-se Santa Maria da Feira, Setúbal, Loures, Lisboa, Braga, Odivelas, Barcelos e Sintra com pelo menos 8% da população a já ter testado positivo.Os municípios deste lote onde a percentagem de infetados é mais baixa são o Funchal (1,5%), Leiria (4,6%) e Vila Nova de Gaia (5,7%).Dos 308 municípios portugueses, são já 130 os que registam mais de um milhar de casos desde o início da pandemia, ou seja, 42,2% dos concelhos.Destes, 35 superam os cinco mil contágios acumulados e 19 registam mesmo mais de 10 mil casos.Abaixo da centena de casos encontram-se apenas 24 municípios, dos quais somente seis ficam em Portugal continental, enquanto cinco localizam-se na Madeira e 13 nos Açores.