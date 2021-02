Frio explica 24% da vaga de mortes em janeiro

No primeiro mês deste ano morreram quase 20 mil pessoas, das quais 5.875 de covid-19. O Instituto Ricardo Jorge (INSA) calcula que, entre 28 de dezembro e 31 de janeiro, houve um excesso de mortalidade de cerca de nove mil mortes, 74% acima da linha de base das previsões do INSA. O fenómeno, que abarcou idades acima dos 45, registou-se em todas as regiões do continente e até chegou à Madeira. Só os Açores escaparam.





