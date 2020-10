Portugal com mais 888 casos e 6 mortes devido à covid-19

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados em Portugal mais 888 casos de covid-19, que elevam o total de infetados pelo coronavírus desde o início da pandemia para 77.284, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 2 de outubro, pela Direção Geral da Saúde. Ontem tinham sido reportados 854 novos casos. O número de novos casos desta sexta-feira é o mais elevado desde 25 de setembro, dia em que foram reportadas 899 novas infeções.





Quanto ao número de óbitos relacionados com a covid-19, aumentaram para 1.983, o que significa que houve mais seis vítimas mortais face a quinta-feira, dia em que foram reportadas também seis mortes.





Os casos ativos, que resultam da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiram os 25.942, o número mais alto desde o início da pandemia, e que marca o quinto recorde consecutivo.



No que respeita aos internamentos, o número manteve-se inalterado face a ontem, nos 682, assim como os internamentos em unidades de cuidados intensivos, que permanecem nos 107, o mesmo valor de quinta-feira.



Os deontes recuperados são agora 49.359, mais 422 nas últimas 24 horas.



Lisboa e Vale do Tejo com 43% dos novos casos e Norte com 41%



Em Lisboa e Vale do Tejo foram reportadas 381 novas infeções, o que significa que a região concentrou 43% dos novos casos, uma diminuição face aos 49% de ontem. No total, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 39.488 casos de covid-19.



Já o Norte foi responsável por 41% dos novos casos das últimas 24 horas, com 363 infeções -o valor mais alto desde 4 de abril - que elevam o total da região para 27.732.



Dos restantes novos casos, 82 foram no Centro, 2 no Alentejo, 50 no Algarve, 5 na Madeira e 5 nos Açores.



No que respita aos óbitos, cinco foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte.











(Notícia em atualização)