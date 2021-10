Portugal com mais 965 casos de covid-19 e 3 mortes nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza mais 965 casos de covid-19 e três mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da DGS.Mais uma vez, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar o maior número de novas infeções (395), seguida pela região Norte do país (247).Os três óbitos que constam deste boletim foram contabilizados na região Norte, em Lisboa e Vale do Tejo e na Madeira.Em relação aos internamentos, foram internadas mais 15 pessoas nas últimas 24 horas, elevando para 316 este número. Há menos uma pessoa internada nas unidades de cuidados intensivos, passando este número a 61.Há mais 597 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.O boletim desta quarta-feira atualiza os números sobre o índice de transmissibilidade e a incidência.Estes dois indicadores subiram face aos dados de segunda-feira, data da última atualização. A incidência nacional subiu para 94,8 casos por cem mil habitantes, enquanto no continente passou a 94,9 casos.O R(t) nacional passou a 1,08, tanto a nível nacional como no continente.(notícia atualizada)